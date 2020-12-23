Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ta kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü yakalandı
Haklarında FETÖ soruşturması yürütülen 4 kişi Yunanistan sınırında yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. İpsala-Edirne sınır hattında görev yapan hudut birlikleri yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen 4 kişi hakkında FETÖ soruşturması bulunduğu belirtildi.
İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2020
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi. pic.twitter.com/e7sMzM588u
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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