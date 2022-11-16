Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Son iki günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde 8 terörist yakalanmış oldu" bilgisine yer verildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.#MSB pic.twitter.com/D3rhZBCxtL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği
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