Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Son 4 günde Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iN6H9bj35l