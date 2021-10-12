Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 11:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalandı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Son 4 günde Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iN6H9bj35l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2021
Yakalanan kişilerin 8'inin FETÖ, ikisinin PKK, birinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı FETÖ DHKPC/C Yunanistan
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