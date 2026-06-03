YSK, mutlak butlan itirazına "ret" kararının gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin; CHP'nin 38. Olağan Kurultayıyla ilgili verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'nin başvurusunu reddetmişti.

Ret kararının gerekçesinde YSK'nın, hukuk mahkemelerinin verdiği kararları denetleme veya temyiz etme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının inceleme mercinin Yargıtay olduğu vurgulandı.

Gerekçede, hukuk mahkemelerince verilen kararların ve ihtiyati tedbirlerin uygulanmasında görevli mercinin icra daireleri olduğu hatırlatıldı.

Bu konuda YSK'ya, Anayasa ve yasalarla verilmiş görev ve yetki bulunmadığı belirtildi.

CHP adına yapılan ve 2025'te gerçekleştirilen kurultay ve kongrelerde seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin tespiti yönündeki talep de reddedildi.