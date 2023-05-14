YSK Başkanı Yener: Veri girişinde herhangi bir aksama söz konusu değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 23.54'te yaptığı açıklamada veri girişinde aksama olmadığını açıkladı. Yener, şu sözleri kullandı:

"Şu anda Yüksek Seçim Kurulu’nun sistemine yurt içi sandıklardan yüzde 71,64’ü, yurt dışı sandıklarda ise 18,76’sı açılmış olup toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69,12’dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcilerimiz de içerde veri girişlerini izlemekteler. Aynı zamanda veri girişlerini SİPPORT üzerinden de siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır. Veri girişinde herhangi bir aksama söz konusu değildir.

Gecikme durumunda da nasıl bir yöntem izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir."