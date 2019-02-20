Siyasi partiler aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti. Listelerdeki eksiklikler 21 Şubat'a kadar tamamlanacak.

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya gelişi sırasında TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

YSK Başkanı Sadi Güven: 3 Mart itibarıyla kesin aday listeleri belirlenecek. pic.twitter.com/nzjVEYAVlF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2019

Dün itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarına aday listelerinin verildiğini ve aday listelerinin verilmesinin 17:00 itibariyle sona erdiğini belirten Güven, "Bundan sonra 3 Mart’taki kesinleşme sürecine kadar eksikler ikmal edilecek, ilan edilecek. İtirazlar üzerine boşalmalar tamamlanacak. Bu takvimde bizim ilan ettiğimiz süreç devam edecek. 3 Mart itibariyle de kesin aday listeleri belirlenecek." dedi.

Güven, "İsmi zamanında yetişmeyen adayların tekrar aday olma şansı var mı?" sorusuna ise "detay vermeyeyim" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: TRT Haber