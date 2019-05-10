Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Cumhur İttifakı’nın devam ettiğini belirten Yıldırım, "Sayın Bahçeli İstanbul’da daha ziyade kampanyasını, faaliyetlerini sürdürecek. Aynı şekilde biz de bazı ortak programları da gerçekleştireceğiz. Bu şekilde inşallah güzel bir sonucu elde edeceğiz." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Yıldırım: Cumhur İttifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli İstanbul'da kampanyasını sürdürecek.https://t.co/T30JTuEIiV pic.twitter.com/clTxPRl2pp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mayıs 2019

"Maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış"

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir müddet önce yasak geçişlerle ilgili cezalar olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu cezalar yapılan bir düzenlemeyle, Meclis’te yapılan bir kanun düzenlemesiyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış, birinci sınıf araçlar, maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış." diye konuştu.

"Birinci sınıfa giren araçlar cezalı geçiş sayılmayacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle bu kararı konuştuklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bundan böyle birinci sınıfa giren araçlar herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak ve böylece vatandaşlarımızın mağduriyeti de giderilmiş olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Pazartesi toplantısında da yine İstanbulluları ilgilendiren AK Parti Grubu’nun bazı teklifleri var o teklifleri görüşecek. Onları da takip edeceğiz."

[Köprüden kaçak geçişler] Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Yıldırım: 1. sınıf araçlara ceza kesilmeyecek.https://t.co/T30JTun6Ul pic.twitter.com/cifTlVDBt1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber