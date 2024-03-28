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Gündem
AA 28.03.2024 21:41

Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Ankara'da 'Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin güvenliği başta olmak üzere terör ve istihbarat konuları ele alındı.

Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın katılımıyla, başta yerel seçimlerin güvenliği olmak üzere, terör ve istihbarat konularını içeren Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Seçimler demokrasi şölenidir"

Seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğuna işaret eden Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Halkın iradesinin tam olarak sandığa yansımasının önemine vurgu yapan Yerlikaya, bir taraftan seçim güvenliğini sağlarken, diğer yandan da terörle ve onların işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 3 ayda suç örgütlerine 289 operasyon düzenlendi

Yılbaşından bu yana düzenlenen bazı operasyonlara ilişkin bilgileri de paylaşan Yerlikaya, 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasında suç örgütlerine yönelik 289 operasyon gerçekleştirildiğini, bunun sonucunda 82 organize örgütün çökertildiğini, gözaltına alınan 1874 kişiden 757'sinin de tutuklandığını aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yerlikaya'dan terörle mücadele bilançosu

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 9 bin 972 operasyon sonucu 7 bin 598 zehir taciri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 405 operasyon sonucu 213 kişi, FETÖ terör örgütüne yönelik 1163 operasyon sonucunda 277 kişi, bölücü terör örgütüne yönelik 7526 operasyon sonucunda da 443 kişi tutuklandı. Bu süreçte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik de 1736 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 970 şahıs tutuklandı, 381 kişiye adli kontrol kararı verildi."

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Ali Yerlikaya Ankara Yerel Seçim 2024
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