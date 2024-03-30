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Gündem
AA 30.03.2024 18:01

Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin siyasi partilerin propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.

Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlamasını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.

Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin ve adayların siyasi propaganda yapabilme serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Yarın saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Seçim günü yasakları

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

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