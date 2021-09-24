Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Hatay'da görev yapan hudut birlikleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 2 kişinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XcEBCmv7UL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021
Etiketler: Hatay Milli Savunma Bakanlığı
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