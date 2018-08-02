YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ), toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kalın, 9 general ve amiralin bir üst rütbeye, 41 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini söyledi.

13 generalin görev sürelerinin 1 yıl, 383 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl süreyle uzatıldığını belirten Kalın, “Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi” dedi.

Kalın ayrıca, “12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantı 2,5 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.

Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal hazır bulundu.

Toplantıya ilk kez katıldılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alıyor. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yaptı.

Kaynak: TRT Haber / AA