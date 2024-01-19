Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.01.2024 10:58

Yargıtay üyelerinin görev yerleri belli oldu

Yargıtay üyeliğine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı'nın görev yapacakları daireler belirlendi.

Yargıtay üyelerinin görev yerleri belli oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Edinilen bilgiye göre, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 17 Ocak'ta Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni üyenin görev yerlerini yaptığı toplantıda belirledi.

Dairelerin iş, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesine, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesine, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesine görevlendirildi.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Özel okulları başlangıç sınıflarındaki ücretler konusunda uyarıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisonkot, "halkın güvenini yeniden kazanmak için" seçim istedi
11:18
THY'nin 346'ncı destinasyonu Melbourne oldu
11:14
AYM'den 'İHA' kararı: İdari para cezası hükmü iptal edildi
11:11
Kurulan ve kapanan şirket sayıları açıklandı
11:15
Gezeravcı uzayda bilimsel çalışmalara başlayacak
11:09
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti
FOTO FOKUS
Gezeravcı'nın ailesi fırlatmanın ardından TRT Haber'e konuştu
Gezeravcı'nın ailesi fırlatmanın ardından TRT Haber'e konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ