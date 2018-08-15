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Yabancı yatırımcı zirvesine 3 binden fazla kayıt yaptırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı telefonferans için 3 bin uluslararası yatırımcı kayıt yaptırdı.

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Yabancı yatırımcı zirvesine 3 binden fazla kayıt yaptırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yarın yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek.

Yyarın gerçekleştirilecek söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek.

Görüşmede, Berat Albayrak, son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek. Türkiye'nin yeni ekonomik yaklaşımını anlatacak ve Orta Vadeli Programa ilişkin ayrıntıları paylaşacak. Albayrak, yatırımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılarla yapacağı telefonferans için 3 bin uluslararası yatırımcı kayıt yaptırdı. Bu sayının, toplantı saatine kadar daha da artması öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber

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