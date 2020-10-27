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Vergi Denetim Kuruluna 175 müfettiş yardımcısı alınacak
[Fotoğraf: Getty]
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Sınav başvuruları 16-27 Kasım arasında alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duruya göre, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 16 Kasım saat 08.30'da başlayıp, 27 Kasım saat 17.30'da sona erecek.
Adaylar, giriş sınavına Bakanlığın resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvurabilecek. Sınavın yazılı bölümü, 19-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve saatler, Bakanlık sitesinden sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.
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