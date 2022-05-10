Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini söyleyen Bilgin, şunları kaydetti;

Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.