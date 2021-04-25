Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 4 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan Vebitcoin şirketinin üst yöneticisi İlker Baş, ilk ifadesinde aylık gelirinin 1,5 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

"Aylık işlem hacmi 600 ila 800 milyon lira"

Vebitcoin'de 90 binin üzerinde kayıtlı kullanıcı olduğunu ve aylık ortalama işlem hacminin 600 ile 800 milyon lira arasında değiştiğini aktardı.

İlker Baş, müşterilerine borsaya yatırdıkları tutarın tamamına yakınını ödediklerini, iadesini sağlayamadıkları tutarın ise kripto paralardaki artıştan kaynaklandığını iddia etti. Kendisi ya da şirketine ait banka hesabına para transferi olmadığını da öne sürdü.

Hastaneye sevk edilebilirler

İlker Baş ve eşi ile 2 şirket çalışanının adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu. Ancak Baş çiftinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sebebiyle hastaneye sevk edilebileceği belirtildi.