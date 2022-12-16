Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 18:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzman ve başöğretmenlik kesin sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 19 Kasım'da yapılan uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sınav sonuçları açıklandı.
Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı.
Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra kesin sınav sonuçları açıklandı.
Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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