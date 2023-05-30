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TRT Haber 30.05.2023 12:16

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek olan uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programının başvuruları bugün başladı. Başvurular, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
[Fotoğraf: Getty]

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Sürece ilişkin bilgilendirme için tıklayınız.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

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