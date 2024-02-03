Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesine verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Uraloğlu, depremlerden etkilenen bölgeleri, acil durum planlarına uygun hareket ederek, eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürdüklerini vurguladı.

"Ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık"

Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti;

Deprem bölgesinde kara yolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için 7/24 sahadaydık.

Tahliyeler ve yardımların deprem bölgesine intikali noktasında da kritik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerinin malzemelerini naklettik. Araçların dönüşlerinde ve bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelere yardım edildi.

"Kara, hava, deniz ve demir yoluyla 1 milyon vatandaşımızı tahliye ettik"

Deprem bölgesinde yer alan Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarının olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarımla ulaştırma altyapımızı, bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tuttuk. Hava yollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkezi ile koordineli olarak hava yoluyla birlikte kara, deniz ve demir yoluyla 1 milyonun üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik.

"Depremde hasar gören yollar 'görüntülü tabanlı bilgi yönetim sistemi' ile taranıp onarıldı"

Bakanlık olarak, bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz.

Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirlerini artırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımıyla deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprüler, hizmet tesisleri, yol bakımevleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla rezerv alanların imar ve bağlantı yollarının sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi. Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirildi. Toplam proje bedeli 15 milyar lira olan bu işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediliyor.

"Depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 68 milyar lira ödenek ayrıldı"

Depremin yol açtığı maddi hasarı gidermek için 2023 yılında 17,66 milyar lira harcandı. 2024 yılında ise 35,43 milyar lira harcama planlandı, 2024 sonrası içinde 15,31 milyar lira olmak üzere toplam 68,40 milyar lira harcama yapılacak.

Karayollarında oluşan hasarı onarmak için de 4,3 milyar lira yatırım harcaması yapıldı. Yatırım programında 2024 yılında 5,8 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu tutarın toplamda 19,5 milyar liraya ulaşması planlanıyor.

"Hasar gören tren ve vagonlar onarıldı"

Depremden etkilenen demir yolu ağlarında oluşan hasarı önlemek için 26,4 milyar lira tutarında yatırım harcaması planlandı.

2023 yılında yatırım programına alınan “Deprem Hasarlarının Giderilmesi Projesi” kapsamında 5,8 milyar lira tutarında yatırım harcamasına ek olarak 353,9 milyon lira tutarında da cari harcama yapıldı.

2023 yılında hasar gören tren ve vagonlar yaklaşık 29 milyon lira harcanarak onarıldı. Hasar gören hatlarda yenileme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bahçe- Nurdağ-Narlı-Gölbaşı-Malatya, Köprüağzı-Kahmanmaraş, Fevzipaşa ve Islahiye kesimlerinde çalışmalar ivedilikle sürüyor.

"Hatay Havalimanı'nda onarım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor"

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya Havalimanları altyapı, üstyapı ve teçhizatlarında meydana gelen hasarlardan dolayı da 9,6 milyar lira tutarında yatırım harcaması yapılması da planlandı.

Bu tutarın 1,3 milyar lirası 2023 yılı bütçe imkanlarıyla gerçekleştirildi. Bunlara ek olarak cari harcama kalemlerinde de toplamda 17,8 milyon lira harcandı.

"45 metre genişliğindeki uçaklar da inebilecek"

Hatay Havalimanı'nda inşaat sürüyor. 12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirdik ve 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık. Yenilenen Hatay Havalimanı inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek ama öne almaya çalışıyoruz. Burası depremlerden etkilenmeden hizmet verecek ve bölgede uçuş trafiği artacak. Yapılan çalışmalarla havalimanımız ayrıca su taşkınlarına karşı da korunacak. Havalimanına 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde 3 bin metrelik ilave yeni bir pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu yapacağız.

Apron ve çevre güvenlik yolu da yenilenecek. Yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatları da yapılacak.

Reprem felaketi sonrasında deniz yolu alt yapı ve üst yapısında hasar gören gözetleme istasyonları, balıkçı barınakları, lojman binaları ve su sporları merkezine toplamda 3,86 milyar lira harcama planlandı.