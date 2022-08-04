Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında yola çıkan ve dün Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, saat 15.45'te İstanbul Boğazı geçişini tamamlamasının ardından Marmara Denizi'nden güzergahına devam etti.

Gemi, kuzey yönden giriş yaptığı Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı.

Razoni'nin, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na ulaşması planlanıyor.