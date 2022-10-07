Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 gemi daha yola çıktı
[AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 4 geminin hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı aralıksız devam ediyor. Bugün itibarıyla 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Ukrayna Milli Savunma Bakanlığı
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