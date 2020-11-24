Anayasa Mahkemesi heyetinin 9 yılın ardından Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Eski Danıştay üyeleri Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın savunmaları tamamlandı. Galip Tuncay Tutar, savunma için ek süre talebinde bulundu. Dava 16 Şubat 2021'e ertelendi.

İhraç edilen Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve imza süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia ediliyor.

Üç eski üye FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmiş ve Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce, "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği" suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.



