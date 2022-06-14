Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hizmete alma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Türksat 5B uydumuzun, ülkemize, milletimize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Bu uydumuzun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine, her safhasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

"3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor"

Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uydumuza kadar geçen süreç aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Hatırlarsanız Türksat 3A uydusunu 2008 yılında uzaya fırlattığımızda birileri bizlere istihza ile yaklaşmıştı. Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.

"Aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik"

Bununla kalmadık. Ardından uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A 2014’te, Türksat 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Şimdi bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B’yi fırlatarak aynı sene içinde uzaya 2 uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdik. Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B’nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021’de başladı.

"Vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var"

Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE’yi 2023’ün ocak ayında, Türksat 6A’yı da 2023’ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal, 10’a yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE’yi 2023’ün ocak ayında, TÜRKSAT 6A’yı da yine 2023’ün ortalarında inşallah uzaya fırlatıyoruz. https://t.co/cq3KqAgXqo pic.twitter.com/BdezSPxdtc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2022

"Ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz"

Başlattığımız Milli Uzay Programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanları yetiştirmeden uzay sanayiine kadar ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz.

Bu çerçevede uydu teknolojilerin en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır. Yeni neslin uzay teknolojilerine gösterdiği ilgi bize umut ve heyecan veriyor.

"Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor"

Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerimizin TEKNOFEST’le başlayan serüvenlerini geçtiğimiz ocak ayında uzayla taçlandırmaları, gayretlerimizin boşa gitmediğini çok açık ve net gösteriyor. Bu gençlerimizin uzaya fırlattığı Grizu 263 uydusu hala sinyal vermeye devam ediyor.

"Samsun’da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanını yaşayacağız"

TEKNOFEST’in ilk düzenlendiği 2018’den bugüne kadar kat ettiği mesafe, uzay çalışmalarında nereye varabileceğimizin de işaretidir. Artık ülkemiz sınırlarını aşan TEKNOFEST’in Azerbaycan’daki organizasyonunu da iftiharla izledik. İnşallah 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanını yaşayacağız. Başlattığımız dijital seferberlikle, yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz.

Yaklaşık 60 milyona ulaşan elektronik devlet kullanıcı sayımız ve sistem üzerinden yapılabilen 6636 farklı hizmetle bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz.

Vatandaşlarımız eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmete, artık elektronik devlet üzerinden saniyeler içinde erişebiliyor. Nitelikli fikri tapu diye Türkçeleştirdiğimiz NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyoruz.

"Uçaklarımızın gövdesine de değil Türkiye Havayolları yazacağız"

Yaklaşık 60 milyona ulaşan elektronik devlet kullanıcı sayımız ve sistem üzerinden yapılabilen 6636 farklı hizmetle bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz.

Vatandaşlarımız eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmete, artık elektronik devlet üzerinden saniyeler içinde erişebiliyor. Nitelikli fikri tapu diye Türkçeleştirdiğimiz NFT gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyoruz. Ülkemizin uluslararası alanda ekranları başında bizi izleyenlere de, medyaya da sesleniyorum. Turkey olarak kullanılan ismini Türkiye’ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attık. Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız. https://t.co/cq3KqAgXqo pic.twitter.com/6qpACoyNbh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2022

Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz, bu bayrağı çok daha yükseğe çıkaracaklardır.

"Türksat 5B, ülkemizin frekans ve bölge haklarının korunmasını temin edecektir"

Türksat 5B uydumuz, televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitemizi Afrika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getirecektir. Özellikle kırsal ve dağlık yerlerde iletişimin kesintisiz sürmesini temin etmesiyle bu uydumuz afet ve acil durum ekiplerimize büyük destek sağlayacaktır. Biliyorsunuz salgın döneminde bazı yerlerde evlatlarımız yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz, ülkemizin frekans ve bölge haklarının korunmasını temin edecektir.

Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye’nin, buna bağlı olarak askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz işte bu ihtiyacın karşılanmasında da kritik öneme sahiptir.

"Fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız"

Tabii bu çalışmalara paralel olarak mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. İnşallah Türk Telekom’daki sorunun çözümüyle, bu alanda çalışan firmalarımızı da teşvik ederek, Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Hatta gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. İnşallah bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. pic.twitter.com/4qJGRPLdDL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2022

Yerel yönetimlerin kimi uygulamaları başta olmak üzere fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracağız. Böylece ülkemizi 5G’ye hazır hale getirmiş olacağız. Salgın dönemindeki tecrübelerimizin bize işaret ettiği gerçeklerden biri de bu sorunu mutlaka çözmemiz gerektiğidir. Ülkemizi son 20 yılda nasıl bölünmüş yollarla, otoyollarla, demiryolu hatlarıyla, havalimanlarıyla donattıysak geniş bant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak, fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız.

Gökyüzünü İHA’larla, SİHA’larla, helikopterlerle, milli muharip uçağıyla donatan, denizlerindeki egemenliğini modern gemilerle, denizaltılarla, botlarla, sondaj faaliyetleriyle tahkim eden, sınırlarını fiziki ve elektronik güvenlik hatlarıyla sağlama alan, her alanda en ileri teknolojik atılımları hayata geçiren bir ülke olarak Allah’ın izni ve mühendislerimizin gayretiyle bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum.

"Kendimizi denizi geçip derede boğulmuş duruma düşüremeyiz"

Artık hızın, dolayısıyla vaktin en değerli unsur haline dönüştüğü bir dönemde kendimizi denizi geçip derede boğulmuş duruma düşüremeyiz. Fiber altyapının sağlayacağı üretkenlik, verim artışı ve yenilikçilik, bu alana tahsis edilecek kaynakları kısa sürede fazlasıyla milli ekonomiye geri kazandıracaktır.