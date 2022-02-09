Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü anlatılarak, Hudut Kartalları'nın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı duyuruldu.
Açıklamada, yakalananlardan birinin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğunun belirlendiği bilgisi verildi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/zCvesBoOJL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2022
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