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Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber 13'üncü yaşına girdi.

Haber neredeyse ekipler orada

TRT Haber, 18 Mart 2010 tarihinde yayın hayatına başladı. O günden bu yana yurttan ve dünyadan insana dair her ayrıntı, TRT Haber ekranına taşındı.

Siyasetten sağlığa, çevre olaylarından tarihi açılışlara… Haber neredeyse TRT Haber ekipleri de oradaydı.

Türkiye, sıcak gelişmeleri TRT Haber'den takip ediyor

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları, Türkiye'nin öncülüğünde Karadeniz'de hayata geçirilen tahıl sevkiyatı, son olarak da 11 ili vuran asrın felaketi...

Türkiye; Bunlar ve benzeri birçok sıcak gelişmeyi, olayların perde arkasını, özel ve uzman isimlerle yapılan röportajları, hep TRT Haber'den takip etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Haber'in 13'üncü yaşı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"Gerçek bilginin kaynağı TRT Haber"

TRT'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde sergilediği sorumlu yayıncılık anlayışına dikkat çeken Sobacı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, depremin ilk anından itibaren milletimize anbean doğru bilgiyi ulaştırmak için her birimiz özveriyle çalıştık. TRT Haber ortak yayınına, tematik akışa sahip olanlar hariç tüm televizyon kanallarımızın yanı sıra diğer bazı ulusal kanallar da katıldı. TRT Haber, 'Türkiye’nin haber ekranı' olma sorumluluğuyla, afet zamanlarında en önemli mücadele alanlarından biri olan dezenformasyona karşı resmi ve gerçek bilgilerin kaynağı olarak çok önemli bir görevi icra etti."