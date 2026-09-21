Türkiye'nin COP31 hazırlıkları ABD'de tanıtılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, COP31 ev sahipliği ve başkanlığı, BM 81. Genel Kurulu'na damga vuruyor.

Genel Kurul haftası kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişi Türkevi binasına asıldı.

Hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler de COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştıracak. Türkevi'nin 3 ayrı katında ve Glasshouse'da da Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanlarıyla uluslararası kamuoyuna interaktif bilgilendirmeler yapılacak.

Ayrıca, BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bir dizi programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin düzenleyeceği "İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı"nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak.

Türkevi ve Times Meydanı'nda COP31 tanıtımı

Diplomatik temasların yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York'ta detaylı bir program hazırlandı.

Türkevi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar yapılacak. Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay sunum gerçekleştirecek. Türkevi'ndeki "Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE" temalı sergide yapay zekadan ses ve mapping uygulamalarına, immersive gösterilerden sanat enstalasyonlarına uzanan çok katmanlı bir deneyim sunulacak. SCOPE (kapsam) başlığı altında gerçekleştirilecek COP31 Türkiye sergisinde giriş katta Caretta AI – COP31 Maskotu deneyim alanı ile başlayacak.

Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Türkiye'nin COP31 maskotu Caretta'nın yapay zeka destekli LED uygulaması ziyaretçilerle etkileşimli deneyim kuracak. Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı'nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerin kullanıldığı interaktif fotoğraf deneyimi sunulacak.

COP31 Alanı 3D Maketi kısmında ise sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının üç boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilecek mapping uygulamasıyla, Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarılacak. Giriş katta bulunan COP31 Eylem Gündemi Duvarı'nda ise COP31 Eylem Gündemi, LED ekranlarda hareketli içeriklerle anlatılacak.

Steteskop Alanı'nda ise dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan iklim sorunlarının "sesini dinleme" fikri üzerine kurulu Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer alacak. Periskop-DIVE DEEP Alanı'nda konukların deniz ve okyanusların derinliklerine inecekleri, su altı ekosistemlerinde iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla karşılaşacakları deneyim alanı yer alacak. Mikroskop Alanı'nda toprak ve tarım üzerindeki iklim baskısı, Gökhan Doğan'ın "Ata Tohumu" enstalasyonu üzerinden ele alınacak. Teleskop Alanı'nda iklim değişikliği, sera gazı salımları ve küresel ısınma gibi küresel ölçekteki konular, teleskop uygulaması üzerinden ziyaretçilere aktarılacak.

Türkevi'ndeki serginin final bölümünde LET'S COP-Türkiye'nin İklim Yolculuğu Alanı'nda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar geniş bir LED duvar üzerinde anlatılacak.

Emine Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un uluslararası düzeydeki çalışmalarından görüntüler ile Bakanlığın icraatları sunulacak.

COP31 Başkanı Kurum bir dizi görüşme gerçekleştirecek

New York'taki Glasshouse'da da COP31 sürecine ilişkin sergi düzenlenecek. Giriş alanında Türkiye'nin iklim vizyonu, yürüttüğü çalışmalar ve Aksiyon Ajandası yer alacak. Serginin merkezinde ise İlhami Atalay'ın "Kuşların Dönüşü-Tavaf" adlı eseri bulunuyor. Milli Saraylar'dan New York'a getirilen eser, kuşların doğadaki kusursuz ve kolektif hareketini, tavafın ortak bir merkez etrafında buluşan ritmiyle bir araya getiriyor. Ekrem Şahin'in fotoğraflarından oluşan "Suyun Sesi" sergisi ise bu kez iklim değişikliğini su üzerinden görünür kılacak. Serginin son bölümünde ise Garip Ay'ın canlı ebru performansı yer alacak.

Öte yandan, COP31 Başkanı Murat Kurum, bugün BM binasında "COP31 Eylem Gündeminin Lansmanı-Üst Düzey Etkinliği"ne katılarak COP31 Başkanlığının Antalya'ya giden süreçte attığı adımlara ilişkin sunum yapıp COP31 Eylem Gündemini BM nezdinde uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Bakan Kurum yarın Uluslararası Enerji Ajansının düzenlendiği 3. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'na katılacak. Bakan Kurum, ardından COP31 İş Dünyası Elçisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Bloomberg Genel Merkezi'nde düzenleyeceği COP31 İş Forumuna "onur konuğu" olarak katılacak.

Ayrıca iş dünyasının Antalya'daki COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'ne sunacağı önerileri değerlendirmek üzere kurulan ve küresel iş dünyasının liderlerinden oluşan Danışma Kurulu da ilk toplantısını 23 Eylül'de New York'ta yapacak. Bu toplantılardan ortaya çıkacak iş dünyasının önerileri Antalya'da bir araya gelecek devlet ve hükümet başkanlarına sunulacak.

Bakan Kurum, 24 Eylül'de BM binasında düzenlenecek programda COP31 Başkanlığının, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle Antalya'dan dünyaya önereceği İklim Uygulama Köprüsünün (BRIDGE) pilot ülkelerini dünyaya duyuracak. Aynı gün Türkevi'nde düzenlenecek Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Elektrifikasyon Günü-Elektrifikasyon Bakanlar Toplantısına katılacak.

Kurum, New York temasları kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ve Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Özel Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart'ın da aralarında olduğu üst düzey BM yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.