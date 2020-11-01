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Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Sismik araştırma gemileri Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan için yeni Navtex ilan edildi.
Navtex ilanına göre, 1 Kasım saat 21.01 itibariyle çalışma süresi dolan sismik araştırma gemileri Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan'ın, sahada çalışma süresi 14 Kasım saat 20:59'a kadar uzatıldı.
Denizciler için, araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı yapıldı.
Etiketler: Doğu Akdeniz NavtexSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 05:29
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