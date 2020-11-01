Navtex ilanına göre, 1 Kasım saat 21.01 itibariyle çalışma süresi dolan sismik araştırma gemileri Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan'ın, sahada çalışma süresi 14 Kasım saat 20:59'a kadar uzatıldı.

Denizciler için, araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı yapıldı.