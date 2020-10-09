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Türkiye'den yeni Navtex ilanı
[Fotoğraf: AA]
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
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