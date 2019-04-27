Bakanlıktan yapılan açıklama, "Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez.

Portekiz Parlamentosu’ndan iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesini bekliyoruz." denildi.

Kaynak: TRT Haber