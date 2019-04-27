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Türkiye'den Portekiz Parlamentosu'na 1915 tepkisi
27 Nisan 2019 Cumartesi 08:44 - Son Güncelleme 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:07
Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama, "Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez.
Portekiz Parlamentosu’ndan iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesini bekliyoruz." denildi.
Kaynak: TRT Haber
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