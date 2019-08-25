Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın Kerkük vilayetinde düzenlenen saldırılar sonucunda 6 Türkmen soydaşın hayatını kaybettiği, 11’inin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Kerkük Vilayeti'ne bağlı Tavuk İlçesi’ndeki dini bir mekana dün (24 Ağustos) gece düzenlenen saldırılar sonucunda 6 Türkmen soydaşımızın hayatını kaybettiğini, 11’inin de yaralandığını üzüntüyle öğrendik.

Kerkük’teki mevcut güvenlik ve istikrar ortamını hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı diliyoruz.

Irak Hükümetinin ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Kerkük’ü hedef alan bu terör eylemlerinin faillerine gereken karşılığı vereceğine inanıyoruz."

Kaynak: TRT Haber