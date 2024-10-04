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Gündem
AA 04.10.2024 19:35

Türkiye'den Bosna Hersek'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu ve Türkiye'nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye'den Bosna Hersek'e taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Jablanica'da meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sellerde 18 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Bosna Hersek halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Türkiye'den Bosna Hersek'e taziye mesajı

Yerel kaynaklar, Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sellerde 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

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Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Sel Yağış
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