Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye yeni tanı kondu
Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla" dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 20:18
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