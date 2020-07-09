Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla" dedi.