Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 24 bin 589 koronavirüs testi yapıldı. Bin 141 yeni vaka tespit edildi, 32 kişi yaşamını yitirdi. Bugün bin 92 kişi ise koronavirüsü atlatarak iyileşti.

Böylece Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 118 bin 694'e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı azalarak 769'a geriledi. Toplam vaka sayısı ise 156 bin 827'ye yükseldi.

İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WotgSuqwSi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2020

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, iyileşen hasta sayısının 120 bine yaklaştığını ifade ederek, " Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün" dedi.