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TRT Haber 24.01.2025 13:12

Türkiye ve Suriye ticari ilişkilerinde yeni yol haritası

Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında önemli adımlar yolda. İki ülke arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Suriye'nin gümrük vergilerini belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye ve Suriye ticari ilişkilerinde yeni yol haritası

Ticaret Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde kararlaştırılan Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konularına ilişkin izlenecek yeni yol haritasını açıkladı.

Bakanlık heyetinin 23 Ocak'ta Şam'a giderek bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde atılacak adımlar ve gümrük konuları ele alındı.

Buna göre, toplantılar sonucunda Suriye'nin 11 Ocak'tan itibaren belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirmesi kararlaştırıldı.

"Müzakerelere başlanacak"

Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın da daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlayışıyla yeniden hayata geçirilmesi için müzakerelere başlanması hususunda mutabık kalındı.

Görüşmelerde Türk firmalarının Suriye’nin imarında kilit rol oynayacağı ve Suriye sanayinin ayağa kalkınmasında öncü oynayacağı da ifade edildi.

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