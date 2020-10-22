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Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Salim Arda Ermut, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 21:43
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