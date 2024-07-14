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TRT Haber 14.07.2024 11:38

Türkiye, Trump'a yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Türkiye, Trump'a yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınadı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan, ABD Başkan adayı Donald Trump'a seçim mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle açıklama yapıldı.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz.

Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrımeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez. ABD’de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı Donald Trump
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