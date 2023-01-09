Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Sudan'da geçiş sürecinin ikinci aşama görüşmelerine başlanmasından memnun
[Fotoğraf: Depo Photos]
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki geçiş süreci uyarınca ikinci aşama görüşmelere geçilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz" sözleri kullanıldı.
Sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfedildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir" denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sudan
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