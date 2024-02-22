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TRT Haber 22.02.2024 13:00

Türkiye sıcak takiplerde Bulgaristan hava sahasını kullanabilecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Bakan Yaşar Güler’in, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzaladığı “Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası”nın detaylarına ilişkin bilgileri paylaştı. Türkiye yaptığı bu anlaşma ile sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecek.

Türkiye sıcak takiplerde Bulgaristan hava sahasını kullanabilecek

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

 Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynaklar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzaladığı, "Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası"nın detaylarına ilişkin soru üzerine, şu bilgileri paylaştı:

"Sınır Geçişli Hava Polisliği anlaşmaları; hava polisliği görevi yapan uçakların hava tehdidinin önlenmesi amacıyla sıcak takibe diğer bir ülke sınırını geçerek devam etmesini sağlayan anlaşmalardır. Sınır komşusu NATO ülkeleri kendi aralarında ikili veya çok uluslu olarak bu anlaşmaları yapmaktadır ve NATO tarafından da tavsiye edilmektedir. Türkiye yaptığı bu anlaşmayla Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir."

Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması

Bakanlık kaynakları, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında imzalanan Avrupa Gökyüzü Kalkanı (ESSI) Anlaşması'na ilişkin şunları kaydetti:

"Almanya'nın öncülüğünde 2022'de oluşturulan girişimin üye sayısı Türkiye ve Yunanistan'ın katılımıyla 21'e ulaşmıştır. Ülkelerin hava ve füze savunma sistemlerini ortaklaşa tedarik ederek maliyetleri düşürmek ve operasyonel esnekliği sağlamak için tasarlanan girişim, aynı zamanda NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin güçlendirilmesini de amaçlamaktadır. ESSI'ye üye ülkelerin füze, roket veya uçak saldırılarına karşı kendilerini daha iyi silahlandırma misyonları bulunmaktadır. Söz konusu girişimle, hava savunma sistemlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışması, sistemlerin eşgüdümlü kullanımı, aynı zamanda da eğitim ve tatbikatların kolaylaştırılması da hedeflenmektedir."

Türkiye-Somali arasındaki anlaşma

Türkiye ve Somali'nin yeni bir anlaşma imzaladığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları söyledi:

"Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek kapsamında icra ettiğimiz faaliyetler devam etmektedir. Somali Ulusal Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele edebilecek yapıya kavuşabilmesi açısından 10 yılı aşkın süredir destek sağlanmaktadır. Oluşum sürecine ve eğitimine katkı sağladığımız Somali Ulusal Ordusu, Somali'nin terörle mücadelesinde önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, Afrika coğrafyasında önemli bir 'rol model' oluşturmaktadır ve bu eğitim modelinin uygulanması için Afrika'daki başka ülkelerden de talepler gelmektedir.

Geçen hafta Somali Savunma Bakanı'nın ziyareti esnasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması ile ikili askeri ilişkilerimiz kapsamında, şu ana kadar yapılan faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz. Böylece Somali'nin kendi karasularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olacağız. Söz konusu anlaşmanın onay süreci devam etmektedir. Bu anlaşmanın, Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir."

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Bulgaristan Milli Savunma Bakanlığı
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