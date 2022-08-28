Dışişleri Bakanlığı, "Kosova ve Sırbistan arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadesi kullanılarak, taraflar arasında, başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasının umulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kimlik kartları ve plaka konusundaki uygulamalar nedeniyle 31 Temmuz'da Kosova'nın kuzeyinde bir gerginlik yaşandığı, daha sonra, Kosova tarafının hayata geçireceği uygulamaları 30 gün süreyle ertelediği hatırlatıldı.

"Türkiye, bölgede barış ve istikrar çabalarını sürdürmeye devam edecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da gerginliğin azaltılmasını teminen 31 Temmuz'da hem Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı hem Sırbistan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği, ardından Türkiye'nin taraflara itidal çağrısı yapmaya devam ettiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Türkiye, bir Balkan ülkesi olarak, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasına özel önem vermekte ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve bu yöndeki girişimleri desteklemektedir. Türkiye bundan sonra da bölgede barış ve istikrar yönündeki çabalarını sürdürmeye devam edecektir."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün, son aylarda Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan sorunla ilgili anlaşmayı sosyal medyadan duyurmuş, AB kolaylaştırıcılığında yürütülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında iki ülkenin anlaştığını açıklamıştı. Sırbistan'ın Kosova kimliği taşıyanlar için giriş/çıkış belgelerini kaldıracağını belirten Borrell, Kosova'nın da Sırbistan kimliği taşıyanlar için bu belgeleri istemeyeceğini belirtmişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartları ile Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sorunun çözümü için taraflar arasında AB'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında görüşmeler yapılıyordu.