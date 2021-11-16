Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile Katar arasında niyet mektubu onaylandı
Türkiye ile Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "31 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubu'nun onaylanması uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.
Yayımlandığı gün yürürlüğe giren kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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