Türkiye iki mevsimi bir arada yaşıyor: Batı’da bahar, Doğu’da kış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri çok bulutlu bir haftaya başladı.

Batı illerinde güneşli ve ılık bir hava hakimken; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Doğu beyaz örtüyle kaplandı

Erzurum’da birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte, park halindeki araçların camları buz tuttu. Yollar ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ardahan, Kars ve Ağrı’da ise kar yağışı kent merkezlerini beyaza bürüdü. Kars’ta özellikle Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları karla kaplanırken, yaban kuşlarının kar üzerinde yiyecek araması kameralara yansıdı. Karayolları ekipleri, Kars-Erzurum kara yolunda ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama mesaisini aralıksız sürdürüyor. Ağrı’nın yüksek kesimlerinde ise nisan ayına rağmen "kış mevsimi" yaşanıyor; karla kaplanan köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Van’da yüksek kesimlerde kar geçit vermiyor

Bölgedeki bir diğer kritik nokta ise Van oldu. TRT Haber muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Van’da kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek rakımlı geçitlerde kar ve tipi ulaşımı zorlaştırıyor. Özellikle Van-Bahçesaray ve Van-Hakkari kara yolundaki yüksek geçitlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte ekipler teyakkuza geçti. Baharın gelmesi beklenen kentte, yüksek dağ silsileleri tamamen beyaza bürünmüş durumda.

MGM'den kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yağışlar; Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülürken; Doğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek. Yetkililer, Doğu Anadolu genelinde buzlanma, don olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Batı bölgelerinde vatandaşlar park ve bahçelerde baharın tadını çıkarırken, Doğu Anadolu’da nisan ayında karla mücadele sürüyor.