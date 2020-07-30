Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin, Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün başlayan tatbikatın bugün ilk aşaması gerçekleştiriliyor.

Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıyor, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

10 Ağustos'ta sona erecek

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı da "Tek millet, iki devlet" sözleriyle yaptığı paylaşımda, ortak tatbikattan görüntülere yer verdi.