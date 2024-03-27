Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.03.2024 20:06

Türkiye, Almanya'ya PKK saldırılarıyla ilgili girişimde bulundu

Türkiye, terör örgütü PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğu'na saldırmalarının ardından Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu.

Türkiye, Almanya'ya PKK saldırılarıyla ilgili girişimde bulundu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhataplarıyla görüşerek Türkiye’nin taleplerini iletti.

Büyükelçi Şen, terör örgütünün propaganda, örgüte eleman temin etme ve mali kaynak sağlama faaliyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerde terör örgütü yandaşlarının düzenlediği şiddet eylemlerinden duyulan kaygıyı ileten Büyükelçi Şen’in, Türkiye’nin diplomatik temsilciliklerinin, terör örgütü tarafından hedef alınabilecek kuruluşlar ve iş yerlerinin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü
Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü

ETİKETLER
Almanya Dışişleri Bakanlığı Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin deprem konutunun teslimini sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:15
Bakan Özhaseki'den belediyelere kentsel dönüşüm çağrısı: Kapı sonuna kadar açık
21:09
Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya ve 81 ile yayacağız
21:06
Hollanda'da ırkçı PEGIDA lideri, Kur'an-ı Kerim'e hakaretten gözaltına alındı
21:01
İstanbul'da park halindeki 3 araç yandı
20:59
Kosova'nın Avrupa Konseyine tam üye olmasını tavsiye eden rapor onaylandı
20:58
İrlanda, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasında müdahil olacak
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyze arasında samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyze arasında samimi sohbet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ