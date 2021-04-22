Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Afganistan-Pakistan dışişleri bakanları toplanacak
Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı kapsamında Afganistan Barış Süreci bağlamındaki gelişmelerin yanı sıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki iş birliği alanları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayrıca Afgan ve Pakistanlı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan
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