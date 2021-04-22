Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı kapsamında Afganistan Barış Süreci bağlamındaki gelişmelerin yanı sıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki iş birliği alanları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayrıca Afgan ve Pakistanlı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.