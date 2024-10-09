Türk tahliye gemileri Beyrut'a ulaştı

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, tahliye operasyonuna ilişkin detayları TRT Haber canlı yayınında paylaştı. Ulusoy, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda ilgili bakanların ortak çalışmalarıyla birlikte bugün Türk Deniz Kuvvetlerine ait 2 geminin Beyrut Limanına gönderildiğini açıkladı.

"Bu ölçekte tahliye operasyonu yapan ilk ve tek ülke biziz"

Gemilerin yaklaşık 2 bin kapasiteli olduğunu söyleyen Ulusoy şöyle devam etti:

"Bu gemiler yaklaşık 2 bin kişi kapasiteyle bize talepte bulunmuş olan vatandaşlarımızı Lübnan'dan alıp Mersin Limanına götürülmeye hazır olacaklar. Bu çapta büyük bir vatandaş kitlesinin tek seferde limandan çıkarılması bir ilk olacak. Bizim kadar cesur şekilde gelen başka bir ülke olmadı. Bunu yapan, bu ölçekte bir tahliye operasyonu yapan ilk ve tek ülke biziz. Lübnan'da çatışmaların başlamasından sonra bu ölçekte bir tahliye operasyonunu ilk biz yapıyoruz Türkiye hükümeti olarak.

Gemilerimiz boş da gelmeyecek, aynı zamanda Lübnan halkına vermiş olduğumuz desteği göstermek amacıyla yaklaşık 300 ton da insani yardım da getirecek. İçerisinde çadır, yatak battaniye, hijyen ve mutfak setleri gibi; Lübnanlı kardeşlerimizin temel malzeme unsurları da bulunacak."

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar Lübnan'a ulaştı

Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar ile 300 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

AFAD koordinesinde toplanan gıda, battaniye ve çadırdan oluşan 300 ton insani yardım malzemesi, Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'ndaki amfibi gemiler TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a yüklendi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Lübnan'a ulaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz Lübnan’a ulaştı.

İki adet çıkarma gemimize tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi.

Beyrut’a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek.

Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek".