Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.11.2023 22:46

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin görevden alınması talebiyle açılan davada karar açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetimi görevden alındı

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Hakim, bu celsede dosyanın karara bağlanacağını belirterek, avukatlara söz verdi.

Avukatlar, Başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi.

Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usülden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

Görevden alınan yönetim kurulu yerine, Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun tabipler odası başkanlarının atandığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail, sivil kaybını en aza indirecek planları uygulamalı
23:13
Bakan Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru şehit oldu
22:44
Sınır Tanımayan Doktorlar: Saldırılar sadece Hamas'ı değil Gazze'nin tamamını hedef alıyor
23:22
Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
22:04
BM: Filistin'deki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan endişe duyuyoruz
21:54
12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş evinde farklı yenildi
Beşiktaş evinde farklı yenildi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ