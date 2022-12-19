Türk Polis Görev Gücü, Katar 2022 Dünya Kupasında alınan güvenlik tedbirlerine destek verdi.

Yaklaşık dört yıl önce başlayan hazırlık çalışmalarının ardından Ekim ayı başında Katar’a intikal etmiş, Katarlı meslektaşları ve diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başlamıştı.

Şampiyona süresince 2 bin 242 personel görev aldı

Spor güvenliği konusunda uzman Çevik Kuvvet, Takviye Hazır Kuvvet, Bomba Uzmanları, Bomba Köpekleri, Çevik Kuvvet Köpekleri, Çevik Kuvvet Atları ve İdarecileri ile sağlık personelinden oluşan 2 bin 242 personel, şampiyona sürecinde tüm stadyumlarda, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda turnuva öncesi ve esnasında 24 saat sürecini kapsayacak şekilde bir çalışma yürüttü.

Alınan önleyici ve caydırıcı etkin güvenlik tedbirleri sayesinde daha önce düzenlenen futbol şampiyonalarında meydana gelen müessif hiçbir olay yaşanmadı.

Bu kapsamda iyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edildi.

Türk polisi sahada takdir topladı

Türk Polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazandı.



Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Şampiyonası güvenlik tedbirleri

kapsamında, Ülkemizden 1 Genel Koordinatör, 20 Danışman Emniyet Müdürü,

2.000 Çevik Kuvvet/Takviye Hazır Kuvvet Personeli, 30 Görev Atı ve 36 Görev

Atı İdarecisi, 1 Nalbant, 1 Veteriner, 4 At Bakıcısı, 29 Çevik Kuvvet Köpeği ve

30 Çevik Kuvvet Görev Köpeği İdarecisi, 50 Bomba Arama Köpeği ve

İdarecisi, 70 Bomba Uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2.242 personel görevlendirildi.



Türk Polis Görev Gücü, Katar'da

FIFA’nın sorumluluk alanında bulunan 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı

(Fanfest), müsabakaların oynandığı 8 Stadyum ile takımların konakladığı

oteller, takımların kamp ve antrenman alanları, bilet satış merkezleri ve

akreditasyon merkezinde görev aldı.

Türk Polisi, toplam 64 müsabakada görev yaptı.