Selçuk Bayraktar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen İHA ve SİHA'lardan Kızılelma'ya kadar tüm süreci anlattı.

2005'te başlayan serüvenin ilk durağı Bayraktar Mini İHA oldu.

Bayraktar TB1 ise ilk uçuşunu 2009'da yaptı. Pistten otomatik kalkış yapıp inmişti ki, o dönem Türkiye'nin yurt dışından aldığı İHA'larda dahi bu özellik yoktu.

Sonra Bayraktar TB2 teker kesti. O da ilk uçuşunu 2014'te gerçekleştirdi.

Akıncı ile Türkiye, Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu

Akıncı da göklerdeki yerini 2019'da aldı. Böylelikle Türkiye, Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

2020'de başlatılan yeni platformu da tanıttı Selçuk Bayraktar. Karşımızdaki, geleceğin dron taksileri denilebilecek uçan araba "Cezeri" idi.

Kızılelma'nın uçuş testleri sürüyor

Ve finalde Baykar ailesinin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızılelma geldi ekrana. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın gökyüzündeki testleri devam ediyor.