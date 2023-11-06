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Gündem
AA 06.11.2023 12:09

Türk devletleri, medya alanında 'yeni birlik' kuruyor

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, bölge ülkeleri haber ajanslarının yeni ittifak kuracağını belirterek, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı ortak mücadele edileceğini söyledi.

Türk devletleri, medya alanında 'yeni birlik' kuruyor
[Fotograf: AA]

İstanbul'da düzenlenen Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi'nin açılışında konuşan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin bölgenin barış ve kalkınması için büyük önem taşıdığını belirtti.

Bugünün tarihi bir gün olduğuna ve stratejik bir adımın atıldığına işaret eden Ömüraliyev, Türk haber ajansları arasında birliğin kurulması için imza atacaklarını bildirdi.

Türk devletleri, medya alanında 'yeni birlik' kuruyor

Ömüraliyev, "Güçlerimizi birleştirerek yalan haberlerle mücadele etmeli, kamuoyunun önüne doğru bilgiyi ulaştırmalıyız. Bu doğrultuda ortak hareket çok önemli." ifadesini kullandı.

Teması, "Medyada Birlik ve Gelecek Vizyonu" olan zirvede, "Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri" ve "Türk Dünyasının Gelecek Vizyonu: Yeni İş Birliği Alanları" başlıklı paneller düzenlenecek.

Türk devletleri, medya alanında 'yeni birlik' kuruyor

Zirve sonunda AA, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Kırgız Ulusal Haber Ajansı (Kabar), Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) ve Kazakistan’dan Qazcontent arasında birlik anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

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Medya Türk Devletleri Teşkilatı
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