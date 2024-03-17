Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.03.2024 18:24

Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, yasa dışı bahis suçlamasıyla bugün gözaltına alınan Übeyit Bartin ile ilgili açıklamada bulundu. Altınok, Bartin'in kendisine yönelik karalama kampanyası yaptığını da belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Aydın'da yakalan Übeyit Bartin'in sosyal medyadan kendisine yönelik yalan ve iftira paylaşımlarında bulunduğunu belirtti.

"Terör örgütleriyle açık ittifak yapanlardan yargı önünde hesap soracağız" dedi.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz konusu şahsın CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

Turgut Altınok, "Rakiplerimizin bir çete liderinden medet ummaları, ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir" dedi 

ETİKETLER
Ankara Seçim Turgut Altınok Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
19:12
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'daki trafik çilesine son vereceğiz
18:56
Çin'in Sıçuan eyaletinde geniş alanı etkileyen orman yangını sürüyor
19:09
Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
18:18
İsrail Cumhurbaşkanından "esirler getirilmeden zafer kazanmış olmayacağız" açıklaması
18:05
Ankara'da 28 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ