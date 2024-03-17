Turgut Altınok'tan Übeyit Bartin açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Aydın'da yakalan Übeyit Bartin'in sosyal medyadan kendisine yönelik yalan ve iftira paylaşımlarında bulunduğunu belirtti.
"Terör örgütleriyle açık ittifak yapanlardan yargı önünde hesap soracağız" dedi.
Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz konusu şahsın CHP tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım" ifadesini kullandı.
Turgut Altınok, "Rakiplerimizin bir çete liderinden medet ummaları, ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir" dedi